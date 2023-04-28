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السفير الروسي في باراغواي: الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات هذا البلد

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السفير الروسي في باراغواي: الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات هذا البلد
Legion-Media PHILIP SMITH
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صرح السفير الروسي في باراغواي ألكسندر بيساريف بأن الولايات المتحدة تدخلت في العمليات الانتخابية في هذا البلد.

وقال بيساريف في حديث لوكالة "نوفوستي"، يوم الجمعة، إن "باراغواي باتت تحت ضغوط قوية من قبل الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة".

وتابع: "على سبيل المثال، تدخلت الولايات المتحدة بشكل سافر في العمليات الانتخابية المحلية. وفرضت عقوبات على نائب رئيس الدولة هوغو فيلاسكيز، أحد المرشحين البارزين في انتخابات الرئاسة عام 2023، واضطر لسحب ترشيحه. وتم فرض العقوبات على رئيس أكبر حزب سياسي في باراغواي، حزب "كولورادو"، هوراسيو كارتيس".

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وأضاف أن "الأمر الإيجابي يتمثل في أنه حتى في ظروف الضغوطات الشديدة تمتنع الدوائر السياسية في باراغواي عن التأييد غير المشروط للنهج الغربي وفرض القيود على العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في باراغواي يوم 30 أبريل الجاري.

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت العقوبات على هوغو فيلاسكيز وهوراسيو كارتيس، حيث اتهمتهما بالفساد.

المصدر: نوفوستي

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