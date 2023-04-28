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بكين: المخابرات الأمريكية تتنصت علينا وتقوم بالسرقة السريّة ضد حلفائها وبقية العالم

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بكين: المخابرات الأمريكية تتنصت علينا وتقوم بالسرقة السريّة ضد حلفائها وبقية العالم
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أكدت متحدثة الخارجية الصينية ماو نينغ أنه لا مثيل لواشنطن عندما يتعلق الأمر بالسرقة الإلكترونية، بينما ذكرت تقارير إعلامية تنصت أمريكا على حوار عمل بين وزارتي دفاع الصين وألمانيا.

وقالت نينغ ذلك، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الدوري في ردها على سؤال حول تصريحات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الصين.

وقالت: "عند الحديث عن السرقة الإلكترونية، لن يتفوق أحد على الولايات المتحدة مطلقا".

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يشار إلى أن تقارير إعلامية ألمانية تحدّثت عن تنصّت المخابرات الأمريكية على حوار عمل عقد في برلين في فبراير من هذا العام بين وزارتي الدفاع الصينية والألمانية. وعلقت نينغ قائلة: "لكن بالطبع، هذا ليس بالأمر الجديد".

وأكدت أن الولايات المتحدة تستخدم منذ فترة طويلة التطور التكنولوجي لإجراء عمليات مراقبة واسعة النطاق وسرقة سريّة وسرقة إلكترونية ضد حلفائها وبقية العالم، وهو الأمر الذي طالما كان سرا مكشوفا، مضيفة أنه يتعيّن على الولايات المتحدة إلقاء نظرة فاحصة في المرآة قبل أن تتهم البلدان الأخرى.

المصدر: شينخوا

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