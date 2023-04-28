ارتفاع عدد ضحايا "الجوع لمقابلة المسيح" في كينيا إلى أكثر من 100 قتيل

ارتفع عدد الضحايا من أتباع إحدى الطوائف الدينية في كينيا جراء "الجوع لمقابلة المسيح" إلى 109 قتلى.

وقالت مصادر أمنية إن حصيلة القتلى بلغت حتى الآن 109 بعد أن عثرت الشرطة على 11 جثة أخرى.

وذكرت صحيفة "كينيان ستار" الأربعاء الماضي أن عدد ضحايا طائفة دينية بلغ 95 قتيلا.

ووفقا لوسائل إعلام محلية لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث والإتقاذ.

واعتقلت السلطات الكينية القس ماكنزي نتنجي، زعيم طائفة "لمقابلة المسيح"، بعد اكتشاف جثث 4 أشخاص يعتقد أنهم لقوا حتفهم في ظروف مماثلة، في الشهر الماضي، ولكن بعد ذلك تم الإفراج عنه بكفالة حوالي 74 دولارا.

وقد سجل عدد الوفيات ارتفاعا مطردا في الأيام الأخيرة حيث أجرت السلطات الكينية عمليات استخراج جثث من مقابر جماعية عثر عليها في منطقة مساحتها 800 فدان من غابة شاكاهولا في شرق كينيا حيث كان مقر كنيسة "غود نيوز" الدولية.

المصدر: وكالات