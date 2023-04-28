 
مباشر

دراسة تكشف أن ربع طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة ذو توجهات جنسية غير تقليدية

أخبار العالم

دراسة تكشف أن ربع طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة ذو توجهات جنسية غير تقليدية
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7pf

كشفت إحصاءات وأرقام رسمية في الولايات المتحدة، أن حوالي ربع طلاب المدارس الثانوية مثليون أو ثنائيو الجنس أو لديهم ميول جنسية غير تقليدية.

وبحسب تقرير يصدر كل سنتين من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بين الشباب، فإن 75.5 بالمائة فقط من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما قالوا إنهم من ذوي التوجهات الجنسية التقليدية في عام 2021.

وقال الباقون إنهم إما ثنائيو الجنس (12.1%)، مثليون أو سحاقيات (3.2%)، "غيرهم" (3.9%) أو قالوا إنهم "غير متأكدين" من توجهاتهم الجنسية (5.2%).

وزادت النسبة المئوية في صفوف الطلاب الذين لا يُعرّفون بأنهم من جنسين مختلفين بأكثر من الضعف في السنوات الأخيرة، من 11% في عام 2015 إلى 24.5% في عام 2021.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا