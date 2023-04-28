دراسة تكشف أن ربع طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة ذو توجهات جنسية غير تقليدية

كشفت إحصاءات وأرقام رسمية في الولايات المتحدة، أن حوالي ربع طلاب المدارس الثانوية مثليون أو ثنائيو الجنس أو لديهم ميول جنسية غير تقليدية.

وبحسب تقرير يصدر كل سنتين من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بين الشباب، فإن 75.5 بالمائة فقط من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما قالوا إنهم من ذوي التوجهات الجنسية التقليدية في عام 2021.

وقال الباقون إنهم إما ثنائيو الجنس (12.1%)، مثليون أو سحاقيات (3.2%)، "غيرهم" (3.9%) أو قالوا إنهم "غير متأكدين" من توجهاتهم الجنسية (5.2%).

وزادت النسبة المئوية في صفوف الطلاب الذين لا يُعرّفون بأنهم من جنسين مختلفين بأكثر من الضعف في السنوات الأخيرة، من 11% في عام 2015 إلى 24.5% في عام 2021.

المصدر: وكالات