"نيوزويك" تتحدث عن أسلحة روسية عالية الدقة

سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء على قنابل روسية وصفتها بالأسلحة عالية الدقة، يخشاها الأوكرانيون.

وقال الخبير العسكري الأوكراني أولكسندر كوفالينكو، للمجلة، إن "الطائرات الروسية تسقط القنابل الانزلاقية خارج نطاق الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتشكل تهديدا لأنها تطلق من طائرات من خارج نطاق الدفاعات الجوية الأوكرانية وبالتالي يمكن للقوات المسلحة الروسية استخدامها دون دخول منطقة أنظمة الدفاع الجوي لدينا وضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة والمدن القريبة".

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وأضاف خبير آخر: "القنابل الانزلاقية أسلحة خيالية بارعة للغاية. باستخدام هذه الذخائر، يمكن للجانب الروسي إصابة عدد كبير من الأهداف بتكلفة قليلة نسبيا وإلحاق الكثير من الضرر في نهاية المطاف بعدوهم".

ولفت الخبير في الوقت ذاته إلى ميزة أخرى لهذا السلاح هي أنه غير مكلف نسبيا في التصنيع.

المصدر: نوفوستي