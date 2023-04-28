صحيفة: سوناك يمتنع عن لقاء حاكم ولاية فلوريدا لتجنب الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

أفادت صحيفة "تايمز" بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لن يلتقي بحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، لتجنب الأحاديث عن تأييد لندن له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مصدر حكومي للصحيفة، إنه من أجل "التوازن" يتضمن برنامج زيارة ديسانتيس لقاءات مع وزير الخارجية جيمس كليفرلي، ووزير شؤون الأعمال والتجارة كيمي بيدنوك.

وأضاف المصدر أن الدبلوماسيين البريطانيين لا يريدون إفساد العلاقات مع المرشح المحتمل الآخر عن حزب الجمهوريين دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يزور بريطانيا الأسبوع المقبل، حيث يعرج على ناديه للغولف في اسكتلندا، وهو لا يخطط للقاء سياسيين بريطانيين.

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بدوره، قال مكتب سوناك إن رئيس الوزراء البريطاني لن يلتقي ديسانتيس بسبب فشل الجانبين في تنسيق جدولي العمل لهما.

ومن المقرر أن يزور سوناك يوم الجمعة اسكتلندا.

وكان ديسانتيس قد زار خلال الأسبوع الجاري كلا من كوريا الجنوبية واليابان، والتقى برئيسي وزراء البلدين. ويوم الأربعاء التقى بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتصوغ، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتجدر الإشارة إلى أن ديسانتيس لم يعلن بعد الترشح لانتخابات الرئاسة رسميا، ولكن من المتوقع أن يعلن عن ذلك في مايو المقبل.

المصدر: تاس