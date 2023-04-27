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صحفي أمريكي يحذر من تصعيد خطير بسبب تصرفات كييف

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صحفي أمريكي يحذر من تصعيد خطير بسبب تصرفات كييف
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أعلن الكاتب الصحفي مارك غالوتي أن الولايات المتحدة تخشى أن تؤدي ضربات أوكرانيا المتزايدة في عمق روسيا إلى تصعيد خطير، مبينا أنها تبذل جهدها لمنع كييف دون أن تنجح دائما بصورة كاملة.

وكتب غالوتي في صحيفة The Spectator: "تبذل واشنطن قصارى جهدها لمنع الأوكرانيين من تصعيد الإجراءات، ولكنها لا تقوم بذلك بنجاح بصورة كاملة".

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ونوّه الصحفي بأن البيت الأبيض أعرب مرارا عن قلقه بشأن طموحات الأجهزة الأمنية الأوكرانية، موضحا أن الإحجام عن توريد أنواع معيّنة من الأسلحة يعود بشكل جزئي إلى المحاولات الرامية للحد من قدرة كييف على تنفيذ مثل هذه الهجمات في العمق الروسي.

وفي الوقت نفسه، حذّر مارك غالوتي من أن هؤلاء "الصقور" قد يصبحون في نهاية المطاف مشكلة خطيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة.

المصدر: نوفوستي

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