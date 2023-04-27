الرئاسة التركية: أردوغان بحالة صحية قوية وما يتم تداوله شائعات لأغراض سياسية

قال رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن الرئيس رجب طيب أردوغان "بحالة صحية قوية ونشيطة للغاية" وإن ما يتم تداوله حول صحته مجرد شائعات لأغراض سياسية.

وأضاف ألتون في كلمة ألقاها في اسطنبول تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، "هذه الشائعات والمعلومات الخاطئة حول صحة رئيسنا تحاول قلب الحقائق السياسية.. رئيسنا قوي للغاية ومليء بالطاقة وسيواصل حكم البلاد لفترة طويلة قادمة".​​​

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بدوره قال مصدر في إدارة الرئيس التركي لوكالة "نوفوستي" إن الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس أردوغان تسعى لتحقيق أهداف سياسية، وهو يواصل عمله بنشاط.

وأضاف المصدر: "أصرح وأقول لكم بوضوح وبصراحة.. هذه الشائعات تسعى لتحقيق أهداف سياسية، وهذه الشائعات تأتي من الأشرار في بلادنا. والرئيس يواصل عمله بنشاط".

إلى ذلك أكد الكرملين أن الاستعدادات جارية اليوم لعقد مباحثات هاتفية بين الرئيسين التركي والروسي كما سيشارك الرئيسان في مؤتمر عبر تقنية الفيديو في مناسبة تسليم الوقود النووي روسي الصنع إلى للوحدة الأولى من محطة "أكويو" في تركيا.

وفي وقت سابق، أوضح مركز مكافحة المعلومات المضللة، الذي تم إنشاؤه تحت رعاية إدارة الرئاسة التركية، أن المعلومات التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية حول النوبة القلبية المزعومة لأردوغان غير صحية. وأكدت السلطات أن مزاعم نوبة قلبية وإدخال الرئيس التركي إلى المستشفى غير صحيحة.

المصدر: نوفوستي، تاس