بايدن يقرر زيارة بابوا غينيا الشهر المقبل

يتوجه جو بايدن إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل في أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى الأرخبيل منذ قرن على الأقل، في رحلة قصيرة لكنها ترتدي طابعا رمزيا كبيرا.

وقال وزير خارجية الأرخبيل الواقع في أوقيانوسيا، جاستن تكاتشينكو، إن بايدن "سيصل في 22 مايو في الصباح وسيبقى لمدة 3 ساعات فقط"، مبينا أن المناقشات يفترض أن تتركز على الاقتصاد والأمن وتغير المناخ.

وتابع تكاتشينكو أن الرئيس الأمريكي يعتزم التوقف بالعاصمة، بور مورسبي، في مايو على هامش رحلاته إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع وزيارة سيدني مع التحالف غير الرسمي المسمى "كواد" الذي يضم أيضا اليابان وأستراليا والهند.

وتدل هذه الزيارة الرئاسية على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لبابوا غينيا الجديدة في منطقة يتعزز فيها وجود الصين.

وفي 2018، زار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ميناء مورسبي وسط ضجة كبيرة. وقد رفعت الأعلام الصينية في العاصمة وتجمع حشد كبير لتحيته عند مرور موكبه. واعتبرت هذه الرحلة تغييرا دبلوماسيا كبيرا لبكين.

ويشعر المسؤولون الأمريكيون والأستراليون بالقلق من الارتفاع السريع للاستثمار الصيني في بابوا غينيا الجديدة الغنية بالموارد.

المصدر: "أ ف ب"