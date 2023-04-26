 
مباشر

برلين ترحب بالحوار بين بكين وكييف

أخبار العالم

برلين ترحب بالحوار بين بكين وكييف
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7b3

رحبت برلين بالحوار بين بكين وكييف، بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الصيني، شي جين بينغ، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكانت المحادثة قد جرت اليوم الأربعاء 26 أبريل، حيث رحّبت الأمم المتحدة بالمحادثة بين الرئيسين وبجهود إحلال السلام في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الرئيس شي، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس زيلينسكي. وقال الرئيس الصيني، إن بلاده وبغض النظر عن الوضع الدولي مستعدة للتعاون مع أوكرانيا بشكل يجلب المنفعة للدولتين.

ونوّه التلفزيون الصيني، بأن الرئيس شي، شدد خلال الحديث على أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع، وأكد على أن الصين ستبذل كل جهودها لوقف النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا