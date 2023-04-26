برلين ترحب بالحوار بين بكين وكييف

رحبت برلين بالحوار بين بكين وكييف، بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الصيني، شي جين بينغ، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكانت المحادثة قد جرت اليوم الأربعاء 26 أبريل، حيث رحّبت الأمم المتحدة بالمحادثة بين الرئيسين وبجهود إحلال السلام في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الرئيس شي، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس زيلينسكي. وقال الرئيس الصيني، إن بلاده وبغض النظر عن الوضع الدولي مستعدة للتعاون مع أوكرانيا بشكل يجلب المنفعة للدولتين.

ونوّه التلفزيون الصيني، بأن الرئيس شي، شدد خلال الحديث على أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع، وأكد على أن الصين ستبذل كل جهودها لوقف النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

المصدر:RT