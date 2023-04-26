زيلينسكي: محادثاتي مع شي استغرقت ساعة كاملة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، استمرت ساعة كاملة، بحثا خلالها جملة من القضايا الراهنة.

وكتب زيلينسكي في قناته على "تيلغرام": "ناقشنا جملة القضايا الثنائية الراهنة والمشتركة بين البلدين، وتم إيلاء اهتمام خاص لسبل التعاون المُمكن من أجل إقامة سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وذكر أن المحادثات تطرقت أيضا إلى سبل تعزيز الشراكة الأوكرانية - الصينية. مبينا أن الصين "كانت الشريك التجاري الأول لأوكرانيا"، وأردف: "أعتقد أن محادثاتنا اليوم ستعطي دفعة قوية لاستعادة هذه الفاعلية والحفاظ عليها وتطويرها على كافة المستويات".

المصدر: نوفوستي