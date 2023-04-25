موسكو تؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتطبيع بين أرمينيا وأذربيجان

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين مع الجانب الأرمني خلال زيارته ليريفان الوضع في منطقة قره باغ، حيث جرى التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتطبيع بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن غالوزين أجرى في يريفان مشاورات مع نائبي وزير الخارجية الأرمني فاغي غيفوركيان ومناتساكان سافاريان، ومع وزير الخارجية أرارات ميرزويان.

وذكرت الخارجية الروسية أن الجانبين "بحثا بالتفصيل الوضع في المنطقة، وقبل كل شيء في سياق تعقيد الأوضاع المثير للقلق الشديد في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ".

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وأكدت الخارجية أنه تم خلال المشاورات التشديد على "ضرورة تكثيف الجهود على كل الاتجاهات للتطبيع بين أرمينيا وأذربيجان، وفقا لما تنص علي اتفاقات زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان".

واتفق الجانبان الروسي والأرمني على مواصلة الاتصالات، وأشارا إلى مستوى عال من التنسيق بين البلدين ضمن المنظمات الدولية.

المصدر: RT