الصحة العالمية تنهي خدمة أحد كبار مديريها بتهمة سوء "السلوك الجنسي"

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أنهت خدمة أحد كبار مديريها بتهمة "سوء السلوك الجنسي"، بعد تحقيق بناء على شكوى من طبيبة بريطانية مبتدئة، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارسيا بول، في ردها على الحادثة: "تم فصل تيمو واكانيفالو من منظمة الصحة العالمية بعد اكتشاف سوء السلوك الجنسي ضده وبعد اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه".

وأشارت في بيان: "سوء السلوك الجنسي من أي نوع أمر غير مقبول من أي شخص يعمل مع منظمة الصحة العالمية، سواء كان موظفا أو استشاريا أو من الشركاء".

وأضافت أن "بإمكان واكانيفالو الطعن على قرار فصله داخليا أمام منظمة الصحة العالمية وأنه إذا لم يتم قبوله بإمكانه الطعن أمام لجنة تحكيم في منظمة العمل الدولية".

وكانت الطبيبة روزي جيمس، التي تعمل في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، قد نشرت شكواها في رسالة على "تويتر" في أكتوبر من العام الماضي.

ورد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، بالقول إنه "آسف ومذعور" وحثها على تقديم شكوى.

I am so sorry and horrified to hear this and want you to know that @WHO has zero tolerance for sexual assault and we will do everything we can to help you. I truly hope you will report what happened to investigation@who.int. Please feel free to reach out directly to me. https://t.co/YMSWZ3z0H8 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 18, 2022

ويعتبر هذا أول فصل رفيع المستوى لمسؤول في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بعد سلسلة من الشكاوى والتحقيقات الأخيرة التي شملت موظفين في جنيف، وفي المكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.

ولم يرد واكانيفالو حتى الآن على طلب للتعليق، وهو طبيب من فيجي كان رئيسا لوحدة معنية بالأمراض غير المعدية في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف.

وأكد مصدر مطلع على الإجراءات إن واكانيفالو نفى المزاعم طوال فترة التحقيق معه.

إقرأ المزيد

المصدر: موقع healthpolicy-watch.news