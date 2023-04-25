تنسيق إيراني سوري عالي المستوى بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية

كشف وزير الدفاع الايراني أمير محمد رضا أشتياني، خلال لقائه نظيره السوري علي محمود عباس، تفاصيل ما بحثه الطرفان قبيل الاجتماع الرباعي مع نظيريهما الروسي والتركي في موسكو.

وقال أشتياني: "كنا نتطلع إلى تقريب وجهات النظر بشأن الأزمة السورية في محادثات موسكو الرباعية من نقطة يمكن أن تكون طريقا للمضي قدما وتثمر هذه المحادثات ودفعها للوصول إلى نتائج".

وأضاف: "نؤمن بأن سوريا دولة مقتدرة وقوية، والآن تتمتع حكومة هذا البلد بسيادة كاملة على كل سوريا وبالطبع، يجب أن يساعد الآخرون أيضا في تحقيق النتائج المرجوة".

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بدوره قال وزير الدفاع السوري: لقد اتفقنا على القضايا التي ستطرح في محادثات موسكو وستكون في مصلحة الدول المختلفة".

وشدد على أن "القوات المسلحة السورية على استعداد تام لإرساء الأمن في المنطقة بأسرها".

وأوضح أن "انسحاب جميع القوات غير الشرعية من الأراضي السورية هو نقطة أخرى نؤكدها وبعد انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا، فإن قواتنا المسلحة قادرة على إحلال الأمن بشكل كامل في جميع الأراضي السورية بدعم من الشعب".

المصدر: وكالة فارس