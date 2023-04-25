 
مباشر

زاخاروفا تعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية

أخبار العالم

زاخاروفا تعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6z1

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشحه لولاية ثانية، قائلة إن موسكو ستنطلق من خطوات واشنطن العملية في السياسة الحقيقية.

إقرأ المزيد
بايدن يعلن رسميا خوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع نائبته هاريس
بايدن يعلن رسميا خوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع نائبته هاريس

وقالت زاخاروفا في بث "القناة الأولى": "إننا سننطلق من الخطوات الفعلية التي ستتخذها واشنطن في السياسة الحقيقية".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا في وقت سابق من هذا اليوم أنه ينوي الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الولايات المتحدة في عام 2024.

وكانت وسائل إعلام أمريكية تتوقع أن يعلن بايدن عن خططه للترشح لولاية ثانية في 25 أبريل الجاري بالذات أي بعد مرور 4 سنوات بالضبط منذ إعلانه عن الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2020.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا