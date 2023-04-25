ماكرون: إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء من السودان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء من السودان، مؤكدا إجلاء 538 شخص بينهم 209 فرنسيين.

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يأتي ذلك، بعدما أعلنت قوات الدعم السريع، أمس الأول، أن قواتها تعرضت صباحا لهجوم بالطيران أثناء إجلاء رعايا فرنسيين من سفارة بلادهم، مؤكدة إصابة أحد الرعايا الفرنسيين ونجاة بقية الرعايا.

من جهتها، قالت القوات المسلحة السودانية إن قوات الدعم السريع اعتدت على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار ما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء، مشيرة إلى "إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص".

وتتكرر الاتهامات المتبادلة بين الطرفين المتقاتلين في السودان منذ اندلاع الاشتباكات في 15 أبريل الجاري، بينما دخلت اليوم الثلاثاء، هدنة إنسانية ومدتها 72 ساعة بوساطة أمريكية-سعودية، حيز التنفيذ، خرقها دوي مدافع ومضادات سمع صباحا قرب القصر الرئاسي.

المصدر: أ ف ب