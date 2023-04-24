الخارجية الروسية: مخاطر حدوث صدام عسكري مباشر بين روسيا والولايات المتحدة تزداد

أكد رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية للرقابة على التسلح فلاديمير يرماكوف، أن مخاطر المواجهة العسكرية المباشرة بين القوتين النوويتين روسيا والولايات المتحدة في ازدياد مستمر.

وقال يرماكوف: "إذا استمرت الولايات المتحدة في اتباع مسار المواجهة مع روسيا، فإن مصير معاهدة "ستارت" قد يصبح محسوما".

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وأضاف: "إذا تطورت الأحداث وفقا للسيناريو الأسوأ، أي إذا أوصلت واشنطن الوضع إلى صدام عسكري بين أكبر قوتين نوويتين، سيكون من الضروري القلق ليس بشأن إنقاذ معاهدة "ستارت"، ولكن بشأن مصير العالم كله".

وأشار إلى أن التهديد الرئيسي يتعلق بالتصعيد النووي في حال حدوث مواجهة عسكرية بين القوى النووية.

وأضاف أن "هذه المخاطر للأسف الشديد، تتزايد باستمرار".

المصدر: تاس