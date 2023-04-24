 
مباشر

"فاينانشيال تايمز": اليابان والاتحاد الأوروبي رفضا اقتراح واشنطن الحظر التام للتجارة مع روسيا

أخبار العالم

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6si

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن ممثلي اليابان والاتحاد الأوروبي رفضوا اقتراحا أمريكيا لدول مجموعة السبع بالحظر التام للتجارة مع روسيا، معتبرين أن ذلك مستحيل.

وقال أحد مصادر الصحيفة: "من وجهة نظرنا، هذا ببساطة غير ممكن".

إقرأ المزيد
فوتشيتش: مطالبات الغرب بالتحاقنا بالعقوبات ضد روسيا صارت تثير ضجرنا
فوتشيتش: مطالبات الغرب بالتحاقنا بالعقوبات ضد روسيا صارت تثير ضجرنا

واعترف مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعدم استعداد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض 10 حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا