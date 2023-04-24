"فاينانشيال تايمز": اليابان والاتحاد الأوروبي رفضا اقتراح واشنطن الحظر التام للتجارة مع روسيا

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن ممثلي اليابان والاتحاد الأوروبي رفضوا اقتراحا أمريكيا لدول مجموعة السبع بالحظر التام للتجارة مع روسيا، معتبرين أن ذلك مستحيل.

وقال أحد مصادر الصحيفة: "من وجهة نظرنا، هذا ببساطة غير ممكن".

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واعترف مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعدم استعداد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض 10 حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

المصدر: تاس