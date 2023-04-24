كوريا الجنوبية.. عودة الرئيس السابق للحزب الديمقراطي للبلاد وسط فضيحة الظروف النقدية (فيديو)

وصل سونغ يونغ غيل، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية يوم الاثنين إلى البلاد وسط تصاعد فضيحة "المظاريف النقدية" الانتخابية التي اجتاحت الحزب.

وحل سونغ يونغ غيل في كوريا الجنوبية قادما من باريس، حيث تعهد بالالتزام الكامل بمعالجة هذه القضية.

وتعرض سونغ لانتقادات من داخل حزبه وخارجه بسبب المزاعم المثارة بأن مظاريف نقدية تبلغ قيمتها 94 مليون وون (70359 دولارا أمريكيا) تم توزيعها على أعضاء الحزب، من بينهم ما بين 10 إلى 20 نائبا بالبرلمان، للترويج لانتخابه رئيسا للحزب في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مايو 2021، وقد فاز سونغ برئاسة الحزب في ذلك المؤتمر.

وصرح سونغ للصحفيين فور وصوله إلى مطار إنتشون الدولي عائدا من باريس حيث يعمل أستاذا زائرا في إحدى كليات الأعمال: "بما أن هذا شيء كنت أنا سببه، فسوف أتولى زمام المبادرة في حل المشكلة بطريقة مسؤولة".

وقال: "سأمتثل على الفور إذا استدعاني المدعون بالنيابة حتى لو كان ذلك اليوم.. أنا سونغ يونغ غيل لن أراوغ أو أهرب تحت أي ظرف من الظروف".

وفي مؤتمر صحفي عقد في باريس يوم السبت قبل يوم من مغادرته إلى سيئول، تعهد سونغ بتحمل المسؤولية السياسية الكاملة فيما يتعلق بالفضيحة، على الرغم من أنه نفى معرفته أو إبلاغه بتوزيع تلك الرشوة.

المصدر: "يونهاب"