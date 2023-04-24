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بلغاريا.. احتجاجات مؤيدة للسلام ومناهضة لـ"الناتو"

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بلغاريا.. احتجاجات مؤيدة للسلام ومناهضة لـ
Sputnik
مظاهرة مناضهة للحرب والناتو في بلغاريا (صورة أرشيفية)
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شهدت 32 مدينة في بلغاريا أمس الأحد فعاليات تحت شعار "بلغاريا - منطقة سلام" احتجاجا على مشاركة البلاد فى النزاعات المسلحة.

وجرت أكبر المظاهرات في العاصمة صوفيا، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 12 ألف شخص، حسب المنظمين، فيما تحدثت الشرطة عن نحو 5 آلاف متظاهر.

أصر المتظاهرون على أنه لا ينبغي لبلغاريا المشاركة في النزاعات المسلحة، ودعوا سلطات البلاد إلى رفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة. كما طالب المتظاهرون بالدفاع عن سيادة بلغاريا وإغلاق قواعد الناتو العسكرية في أراضيها.

ووضع آلاف المتظاهرين توقيعاتهم على مقترح إجراء "استفتاء من أجل السلام والسيادة"، من شأنه أن يحمي بلغاريا من التورط في النزاعات المسلحة ويمكّن الشعب البلغاري من حل مشاكله وبناء مستقبله بشكل مستقل.

ويأمل المنظمون في جمع حوالي 600 ألف توقيع بحلول 10 يونيو.

ومن المقرر إجراء جولة جديدة من فعاليات حملة "بلغاريا - منطقة سلام" في 21 مايو المقبل.

المصدر: "تاس"

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