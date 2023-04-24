مصرع امرأة في مترو باريس بطريقة صادمة

قتلت امرأة في الأربعينات من العمر، في مترو باريس بعدما علق معطفها في باب أثناء نزولها من القطار، على ما أفادت الهيئة المستقلة للنقل في باريس والنيابة العامة.

وقالت النيابة العامة يوم أمس الأحد "بعيد الساعة الـ16,00 يوم السبت وفي محطة مترو بيل-إير، علق معطف امرأة من مواليد 1977 عند نزولها من القطار، ما أدى إلى مقتلها".

وبحسب وسائل إعلام، فإنها خرجت من العربة بسرعة وقد سحبها القطار عندما انطلق مجددا.

وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إن "السائق أصيب بصدمة واهتمت به إدارته وعناصر الإسعاف"، مضيفة أنه "جرى إطلاق خلية مساعدة للضحايا على الفور"، وفتح تحقيق في سبب الوفاة.

المصدر: "أ ف ب"