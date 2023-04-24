الولايات المتحدة.. إصابة 9 مراهقين بإطلاق للنار في حفل شرق تكساس

قالت الشرطة الأمريكية إن 9 مراهقين أصيبوا بإطلاق للنار عقب حفل موسيقي شرق ولاية تكساس فجر الأحد.

وأضافت الشرطة أن إطلاق النار اندلع بعد منتصف الليل بقليل بمنزل في مدينة جاسبر.

وأفاد مكتب قائد شرطة جاسبر بأن جميع الضحايا أصيبوا بجروح لا تعتبر مهددة للحياة، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم على الفور، فيما أوضح قائد الشرطة عبر "فيسبوك" أن التحقيق مستمر ويتم استجواب الأشخاص المشتبه بهم.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية