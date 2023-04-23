واشنطن تنفي تنسيقها مع الدعم السريع لإجلاء الأمريكيين عن السودان

نفت الخارجية الأمريكية صحة ما ورد في بيان قوات الدعم السريع حول تنسيق واشنطن معها لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين عن السودان، أو مشاركة هذه القوات في عملية الإجلاء.

وكانت قوات الدعم السريع في السودان قد أعلنت اليوم الأحد أنها قدّمت المساعدة لقوات أمريكية عملت على إجلاء موظفي سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم.

وقالت قيادة قوات الدعم السريع في بيان على "فيسبوك": "قامت قوات الدعم السريع فجر اليوم الأحد، بالتنسيق مع بعثة القوات الأمريكية المكونة من 6 طائرات بغرض إجلاء الدبلوماسيين وأسرهم، بالإشراف على الترتيبات اللازمة التي سبقت عملية الإجلاء"، مؤكدة "تعاونها الكامل مع البعثات الدبلوماسية كافة ووقوفها إلى جانبهم وتقديم سبل الحماية اللازمة لضمان عودتهم إلى بلدانهم آمنين".

وأضافت: "تجدّد قوات الدعم السريع التزامها الكامل بعملية وقف إطلاق النار خلال مدة سريان الهدنة المعلنة لأجل فتح الممرات الإنسانية وتمكين المواطنين من الوصول إلى احتياجاتهم".

المصدر: RT