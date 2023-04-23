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حريق بأحد معالم "ديزني لاند" في كاليفورنيا (فيديو)

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حريق بأحد معالم
RT / Youtube
حريق بأحد معالم ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
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ذكر تقرير إخباري أمريكي يوم الأحد، أن حريقا نشب في منطقة بمنتجع "ديزني لاند" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واندلع الحريق مساء السبت خلال عرض "فانتاسميك" (خيال) بجزيرة توم سوير بالمنتجع الواقع في مدينة آنهايم، حسب ما ذكرت قناة "كيه إيه بي سي تي في".

وقالت إدارة الإطفاء في آنهايم للقناة إن الحريق لم يتسبب في إصابات ولم يعرف مدى الضرر الناجم حتى الآن.

وأصبحت جزيرة توم سوير جزءا من ديزني لاند عام 1956، ما سمح للجماهير بدخول عالم إحدى الشخصيات الرئيسية في رواية مارك توين التي تحمل اسم "مغامرات توم سوير".

المصدر: أ ب

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