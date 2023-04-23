فرنسا تجلي نحو 100 شخص من السودان على أن يتبعهم 100 آخرون

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد عن نقل بلاده زهاء 100 شخص من الفرنسيين ومواطني دول أخرى من السودان على متن أول رحلة في إطار عملية إجلاء "معقدة".

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه: "أقلعت طائرة أولى من الخرطوم ومن المتوقع أن تصل الى جيبوتي قرابة الساعة 18:00 (16:00 توقيت غرينتش)"، مشيرا إلى أنّه من المقرّر أن تقلع طائرة أخرى "عند الساعة 17:30" وعلى متنها أيضا ما يناهز 100 شخص.

المصدر: أ ف ب