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الحرس الثوري الإيراني ينشر اعترافات عناصر "جيش العدل" (فيديو)

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الحرس الثوري الإيراني ينشر اعترافات عناصر
أسلحة ومواد تستخدم في صناعة المتفجرات كانت بحوزة "جيش العدل" الإرهابي - إيران
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نشر الحرس الثوري الإيراني فيديو لاعتقال عناصر تابعين لجماعة "جيش العدل" االمسلحة، خططوا لتفجيرات في الأماكن العامة بمدينة مشهد.

وأظهر الفيديو أيضا ضبط كميات من الأسلحة والذخائر ومواد تستخدم في صناعة المتفجرات كانت بحوزتهم.

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس الماضي، في بيان له أن "فيلق القدس تمكن عبر مجموعة من الإجراءات الاستخبارية والأمنية من تفكيك خلية اإرهابية".

وأشار البيان إلى أن "القوات العسكرية ضبطت خلال العمليات 154 قطعة سلاح كان يستخدمها عناصر الخلية لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل حدود إيران"، بحسب وكالة "إرنا".

المصدر: RT

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