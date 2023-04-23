قال ياروسلاف ياكيمكين، وهو من ضباط المركز الصحفي بمجموعة قوات "غرب"، إن الطيران الحربي الروسي دمر مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في اتجاه كوبيانسكي بمقاطعة خاركوف.

وأضاف: " في اتجاه كوبيانسكي، قصفت الطائرات الحربية الروسية معاقل محصنة للقوات الأوكرانية في المركزين السكنيين اوغورتسوفو وكروجلوي. وتم اكتشاف وتدمير مجموعتي استطلاع وتخريب معاديتين قرب المركزين السكنيين مولتشانوفو وكراخمالنويه".

ووفقا له، تمكن الطيران الحربي الروسي كذلك، من إفشال محاولتي تبديل لعناصر العدو في نفس المنطقة من الجبهة.

وتابع الضابط الروسي القول: "في المركز السكني بتروبافلوفكا، تمكنت المدفعية الروسية من تدمير بطارية مدفعية معادية من طراز أكاتسيا".

المصدر: نوفوستي