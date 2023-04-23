السفارة الروسية تلقّت 140 طلب إجلاء من السودان

أعلن سفير روسيا في الخرطوم أندريه تشيرنوفول أن 140 مواطنا أبدوا رغبتهم في إجلائهم عن السودان، وأن قائمة الراغبين تتسع بطلبات مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة، ودول أخرى.

وقال تشيرنوفول: "القائمة التي أحصيناها تشمل المواطنين والدبلوماسيين الروس، وتضم حوالي 300 شخص. حتى الآن أعرب 140 مواطنا روسيا عن رغبتهم في إجلائهم، والباقون في القائمة من مواطني رابطة الدول المستقلة وبعض الدول الأخرى".

وأشار إلى أنه يجري وضع خطط إخلاء، لكن من الصعب تنفيذها حتى الآن لأن "أي خروج من السفارة مرتبط بعبور خط التماس، وحتى بضمانات من الجانبين، فهذه خطوة محفوفة بالمخاطر للغاية".

المصدر: نوفوستي