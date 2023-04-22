قيادي في "الليكود": منصور عباس أشجع من أنور السادات

علق القيادي في حزب "الليكود"، ميخائيل كلاينر، على تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، التي طالب فيها الفصائل الفلسطينية بعدم إقحام عرب إسرائيل بمعادلة وحدة الساحات.

وقال القيادي في حزب الليكود ميخائيل كلاينر، في حديث لـ "i24 NEWS"، "إن تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس الأخيرة ضد محاولة حماس والفصائل الفلسطينية اقحام العرب في إسرائيل لتنفيذ عمليات مسلحة ضد إسرائيل هي تصريحات هامة للغاية وتجسد شجاعة الرجل.. شجاعة منصور عباس تخطت تلك التي حظي بها الرئيس المصري أنور السادات".

وأضاف "تصريحات منصور عباس تؤهله لنيل الثقة ودخول أي ائتلاف حكومي في إسرائيل.. أنا شخصيًا أثق به".

وذكر أن خطابه في ذكرى المحرقة أثر فيه بشدة كونه صادر عن رجل إسلامي مؤمن، مشيرا إلى أن تصريحاته مفاجئة وتستحق التقدير.

ويأتي ترحيب القيادي الليكودي بعد لقاء خاص للقيادي منصور عباس، يوم الجمعة مع "i24 NEWS" والتي طالب فيها قيادة الفصائل الفلسطينية عدم إقحام المواطنين العرب في إسرائيل بمعادلة "وحدة الساحات" والعمليات ضد إسرائيل أو التدخل في شؤونهم، قائلا: "نحن لا نقرر للضفة وغزة ونطلب أن لا يقرر لنا أحد".

جدير بالذكر أن حزب الليكود في مواقفه الرسمية لطالما نسب منصور عباس للإخوان المسلمين ووصفه بـ "داعم للإرهاب"، في حين كشفت تقارير سابقا عن اتصالات بين نتنياهو وعباس بمسعى لضم الأخير لحكومته، ما رفضه قطعا شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف.

المصدر: "i24 NEWS"