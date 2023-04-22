 
مباشر

مظاهرات حاشدة ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للأسبوع الـ16 على التوالي

أخبار العالم

مظاهرات حاشدة ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للأسبوع الـ16 على التوالي
Globallookpress
تجدد المظاهرات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للأسبوع الـ 16 عشر على التوالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6d5

تظاهر آلاف الإسرائيليين يوم السبت للأسبوع السادس عشر على التوالي احتجاجا على سياسات حكومة تل أبيب وقانون الإصلاحات في جهاز القضاء الذي تم تجميده حاليا من قبل نتنياهو.

ونظمت التظاهرة في تل أبيب إحياء لذكرى ضحايا معارك إسرائيل الذي سيبدأ يوم الاثنين، وعلى خلفية الجدل الدائر حول وصول وزراء الحكومة إلى المقابر.

وتم إعداد عرض تذكاري للعائلات الثكلى في شارع كابلان، وفي ساحة "هبيما" وتم إنزال العلم الإسرائيلي إلى نصف الصاري قبل مغادرة المسيرة ساحة بهيما.

وعلى خلفية المظاهرات ضد الحكومة والالتفاف الشعبي حولها، وبسبب خطة الإصلاح الذي ينوي الليكود تنفيذها في جهاز القضاء الإسرائيلي، كشفت استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي استمرار تراجع شعبية الليكود برئاسة نتنياهو إلى جانب شركائه في الحكومة الحالية، في حين يواصل بيني غانتس تقدمه ليتصدر نتائج انتخابات في حال نظمت اليوم. 

وأعلن وزير العدل ياريف ليفين مساء السبت أنه سيشارك الأسبوع المقبل في مظاهرة أمام الكنيست والمحكمة العليا، داعيا الحكومة إلى مواصلة التشريع القانوني لمخطط الإصلاح القضائي.

وقال "صوتنا قيّم ومهم ويجب تحقيق التفويض الذي حصلت عليه الحكومة اليمينية".

ويتوقع تنظيم تظاهرة واسعة في تل أبيب الأحد تزامنا مع كلمة يلقيها نتانياهو بمناسبة الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية. 

المصدر: "i24 news"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا