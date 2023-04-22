مظاهرات حاشدة ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للأسبوع الـ16 على التوالي

تظاهر آلاف الإسرائيليين يوم السبت للأسبوع السادس عشر على التوالي احتجاجا على سياسات حكومة تل أبيب وقانون الإصلاحات في جهاز القضاء الذي تم تجميده حاليا من قبل نتنياهو.

ونظمت التظاهرة في تل أبيب إحياء لذكرى ضحايا معارك إسرائيل الذي سيبدأ يوم الاثنين، وعلى خلفية الجدل الدائر حول وصول وزراء الحكومة إلى المقابر.

وتم إعداد عرض تذكاري للعائلات الثكلى في شارع كابلان، وفي ساحة "هبيما" وتم إنزال العلم الإسرائيلي إلى نصف الصاري قبل مغادرة المسيرة ساحة بهيما.

وعلى خلفية المظاهرات ضد الحكومة والالتفاف الشعبي حولها، وبسبب خطة الإصلاح الذي ينوي الليكود تنفيذها في جهاز القضاء الإسرائيلي، كشفت استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي استمرار تراجع شعبية الليكود برئاسة نتنياهو إلى جانب شركائه في الحكومة الحالية، في حين يواصل بيني غانتس تقدمه ليتصدر نتائج انتخابات في حال نظمت اليوم.

وأعلن وزير العدل ياريف ليفين مساء السبت أنه سيشارك الأسبوع المقبل في مظاهرة أمام الكنيست والمحكمة العليا، داعيا الحكومة إلى مواصلة التشريع القانوني لمخطط الإصلاح القضائي.

وقال "صوتنا قيّم ومهم ويجب تحقيق التفويض الذي حصلت عليه الحكومة اليمينية".

ويتوقع تنظيم تظاهرة واسعة في تل أبيب الأحد تزامنا مع كلمة يلقيها نتانياهو بمناسبة الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية.

المصدر: "i24 news"