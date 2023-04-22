طواقم بيلاروس تختتم تدريباتها على استخدام صواريخ "إسكندر" في روسيا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية استكمال طواقمها تدريباتها في روسيا على استخدام صواريخ "إسكندر-إم" البالستية الروسية، القادرة على حمل رؤوس نووية تكتيكية.

وجاء في بيان صدر السبت عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع في بيلاروس: "استكملت طواقمنا تدريباتها العملية في روسيا الاتحادية على تشغيل صواريخ "إسكندر-إم"، وعادت هذه الطواقم اليوم إلى البلاد عبر مطار "ماتشوليشتشي".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن روسيا، بناء على طلب من الجانب البيلاروسي، ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، كما تفعل الولايات المتحدة على أراضي حلفائها منذ مدة طويلة.

كما أكد بوتين أن الجانب الروسي يساعد بيلاروس على تجديد طائراتها المقاتلة، وسيزودها بصواريخ "إسكندر" القادرة على حمل رؤوس نووية تكتيكية.

المصدر: تاس