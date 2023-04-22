"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يبحث حظر مرور بضائع محدّدة عبر روسيا

نقلت "بلومبرغ" عن مصادرها نيّة الاتحاد الأوروبي بحث حظر عبور بضائع محددة الأراضي الروسية، في إطار الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا.

وبحسب المصادر فإن تلك الإجراءات المقترحة ستشمل بالدرجة الأولى مجموعة واسعة من السلع عالية التقنية وبعض أنواع المركبات بزعم أن روسيا قد تستخدمها في النزاع الأوكراني.

كما من المتوقع أن تشمل العقوبات شركات ومؤسسات روسية بينها "روسآتوم" التي تعارض دول أوروبية رئيسية بينها فرنسا حظر التعامل معها، تفاديا لرد موسكو وقطع اليوروانيوم المخصب عن مفاعلات أوروبا وإغراق دولها في الظلام.

المصدر: تاس