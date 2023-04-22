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إيران والسعودية تتطلعان لإطلاق رحلات العمرة المفردة

أخبار العالم

إيران والسعودية تتطلعان لإطلاق رحلات العمرة المفردة
Sputnik
مكة المكرمة
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أفاد مسؤول إيراني يوم السبت بأن إيران والسعودية تتطلعان لإطلاق رحلات العمرة المفردة.

وقال ممثل المرشد في أمور الحج بإيران، عبد الفتاح نواب، إن تسيير رحلات العمرة المفردة بحاجة إلى مفاوضات بين السلطات الإيرانية والسعودية.

وصرح بأن المسؤولين في البلدين يتطلعون إلى تسيير رحلات حج العمرة.

وأفاد بأنه ووفقا للسياق الحالي، يجب أن تبدأ السفارة والقنصلية الإيرانية في السعودية نشاطها قبل انطلاق موسم الحج.

المصدر: موقع "نور نيوز" الإيراني

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