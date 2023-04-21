البحرية الأمريكية تصادر شحنة مخدرات بقيمة 42 مليون دولار في خليج عمان

أعلنت البحرية الأمريكية مصادرة شحنة مخدرات، تبلغ قيمتها 42 مليون دولار، كانت على متن سفينة صيد طاقمها إيراني في خليج عمان.

وأكدت البحرية الأمريكية، في بيان، إن "مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية اعترضت اليوم، سفينة صيد كانت تحاول تهريب ما قيمته 42 مليون دولار من المخدرات غير المشروعة أثناء عبورها خليج عمان".

وأشار البيان أنه تم اكتشاف سفينة الصيد "تهرب 802 كيلوغرام من الميثامفيتامين و1000 كيلوغرام من الحشيش".

A U.S. Navy guided-missile destroyer interdicted a fishing vessel attempting to smuggle $42 million in illegal drugs while transiting the Gulf of Oman, April 21.



Read more ⬇️https://t.co/st5eJalsV4 — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) April 21, 2023

وأضاف البيان إلى أنه "قبل أن يستولي أفراد البحرية الأمريكية وخفر السواحل على السفينة، حاول خمسة مهربين على متنها التخلص من 50 كيسا من الميثامفيتامين يزن كل منها 35 رطلا عن طريق إلقاء المخدرات في البحر".

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المصدر: موقع "DVIDS"