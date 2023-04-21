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البحرية الأمريكية تصادر شحنة مخدرات بقيمة 42 مليون دولار في خليج عمان

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البحرية الأمريكية تصادر شحنة مخدرات بقيمة 42 مليون دولار في خليج عمان
NAVCENT Public Affairs
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أعلنت البحرية الأمريكية مصادرة شحنة مخدرات، تبلغ قيمتها 42 مليون دولار، كانت على متن سفينة صيد طاقمها إيراني في خليج عمان.

وأكدت البحرية الأمريكية، في بيان، إن "مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية اعترضت اليوم، سفينة صيد كانت تحاول تهريب ما قيمته 42 مليون دولار من المخدرات غير المشروعة أثناء عبورها خليج عمان".

وأشار البيان أنه تم اكتشاف سفينة الصيد "تهرب 802 كيلوغرام من الميثامفيتامين و1000 كيلوغرام من الحشيش".

وأضاف البيان إلى أنه "قبل أن يستولي أفراد البحرية الأمريكية وخفر السواحل على السفينة، حاول خمسة مهربين على متنها التخلص من 50 كيسا من الميثامفيتامين يزن كل منها 35 رطلا عن طريق إلقاء المخدرات في البحر".

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المصدر: موقع "DVIDS"

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