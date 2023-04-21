رئيس الوزراء الهنغاري فوجئ بتصريح ستولتنبرغ بشأن أوكرانيا و"الناتو"

عبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن دهشته من تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن جميع الدول الأعضاء توافق على انضمام أوكرانيا للحلف.

وكان ستولتنبرغ قد صرح بذلك قبل اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الأمريكية بألمانيا، حيث قال: "إن مستقبل أوكرانيا في عائلة الحلف، والجميع يتفق على ذلك".

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ورد رئيس الوزراء الهنغاري بتغريدة كتب فيها "ماذا؟!". وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو قد حذر في وقت سابق من أن بودابست "لن تدعم أي تحرك مهم لأوكرانيا تجاه (الناتو) والاتحاد الأوروبي" حتى يتم استعادة حقوق الهنغاريين في إقليم ما وراء كارباتيا في أوكرانيا، حيث أكد أن هنغاريا ستواصل عرقلة الاجتماع الوزاري للجنة أوكرانيا و"الناتو" لأنه لم يكن هناك تقدم في حل القضايا التي تهم بودابست.

وكانت التوترات في العلاقات بين أوكرانيا وهنغاريا قد نشأت على خلفية النقاش حول القانون الأوكراني بشأن التعليم، والذي يخفض بشكل كبير من إمكانية التعليم بلغات الأقليات القومية. وقد دخل القانون حيز التنفيذ في 28 سبتمبر 2017، وكان من المقرر تقديمه على مراحل بحلول نهاية عام 2020.

من جانبه قال أمين المظالم لشؤون اللغة تاراس كريمين إنه في مدارس منطقة ما وراء كارباتيا، حيث يعيش عدد من المواطنين الهنغاريين، تم تحديد مشكلات في تنظيم التعليم باللغة الأوكرانية، ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، أزيلت الأعلام الهنغارية من المؤسسات العامة في مدينة مكاتشيفو والقرى المحلية، وتم فصل عدد من رؤساء المؤسسات القريبة من جمعية الثقافة الهنغارية في المنطقة. ووصفت بودابست هذه التصرفات بأنها غير مقبولة، وحثت الخارجية الأوكرانية على "وقف الفظائع" التي تمارسها، وقالت الرئيسة الهنغارية كاتالين نوفاك إنها توجهت برسالة إلى فلاديمير زيلينسكي بشأن قانون الأقليات القومية، إلا أنه لم يرد.

من ناحية أخرى تمت دعوة زيلينسكي لحضور قمة "الناتو" المزمع عقدها يومي 11 و12 يوليو في فيلنوس. وكان قد أدلى برسالة فيديو قال فيها إن "الأوروبيين والأوكرانيين لن يتفهموا حقيقة ألا تكون هناك دعوة مستحقة لأوكرانيا للانضمام للتحالف". وكانت كييف قد أعلنت، نهاية سبتمبر الماضي، عن تقدمها بطلب للانضمام إلى "الناتو" بطريقة عاجلة.

المصدر: نوفوستي