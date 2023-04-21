بوتين يهنئ المملكة العربية السعودية بعيد الفطر

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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جاء ذلك وفق ما نشرته الخدمة الصحفية للكرملين، التي تابعت أن المحادثة بين الرئيس الروسي وولي العهد محمد بن سلمان آل سعود كانت محادثة ودية هنأ فيها الرئيس المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بحلول عيد الفطر عقب نهاية شهر رمضان المبارك.

كما تابع بيان الكرملين أن المحادثة كانت بناءة وذات مضمون يضع في الاعتبار تعزيز العلاقات بين البلدين في عدد من القطاعات.

المصدر: نوفوستي