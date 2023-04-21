 أرمينيا تسمح للنساء بالتطوع للخدمة العسكرية الإجبارية

اقترحت وزارة الدفاع في أرمينيا تعديلات وإضافات على قانون "الدفاع" و "الخدمة العسكرية"، ونتيجة لذلك ستحصل مواطنات أرمينيا على الحق في التجنيد، ولكن على أساس طوعي.

وقال وزير الدفاع سورين بابيكيان، الذي قدم المشروع، إنه سيتم تحديد فترة الخدمة العسكرية الإجبارية للنساء لمدة 6 أشهر.

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وأضاف الوزير: "المواطنات اللواتي يتقدمن بطلبات للخدمة العسكرية الإجبارية لن يخضعن للتأجيل والتسريح المبكر من الخدمة العسكرية الإجبارية لأسباب عائلية".

وأكد الوزير على أن النساء يملكن حق رفض الخدمة في الجيش، وذلك قبل استلام الدعوة للخدمة. ستتم الخدمة العسكرية للنساء حصريا في تدريب الوحدات العسكرية، دون سحب القرعة. وبعد مرور 6 أشهر أي عند التسريح، ستحصل النساء على مبلغ فخري قدره مليون درام. ويمكن للراغبات بالتطوع لفترة أطول بعد مرور 6 أشهر، تقديم طلب والخدمة في الجيش لمدة 5 سنوات.

المصدر: سبوتنيك