المكسيك تبيع طائرة الرئيس لدولة أخرى

قالت الحكومة المكسيكية، إن طائرة الرئاسة بيعت إلى طاجيكستان، ليختتم الفصل الأخير من ملحمة سياسية استخدمها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مرارا وتكرارا لمهاجمة إسراف أسلافه.

وأعلن لوبيز أوبرادور في تغريدة على "تويتر" أن سعر البيع المتفق عليه للطائرة، وهي من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" واستخدمها سلفه إنريكي بينيا نييتو بينما لم يستخدمها هو مطلقا، بلغ حوالي 1.66 مليار بيزو، أو نحو 92 مليون دولار.

وفي مقطع مصور مرفق مع التغريدة، قال إن البيع أظهر كيف تغيرت السياسة المكسيكية تحت قيادته، مضيفا: "من المهم أن يعرف الجميع كيف كان يفكر الناس من قبل، وكيف كانت السلطات تتصرف".

Informo al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial. El gobierno de Tayikistán depositó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, de conformidad con el avalúo oficial, a la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Este dinero… pic.twitter.com/ILw0IDlSn6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 21, 2023

وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول بيع الطائرة لطاجيكستان في الأسبوع المقبل، بما في ذلك ما وصفها الرئيس بأنها تكاليف الصيانة الباهظة للطائرة.

وكان الرئيس الذي انتقد لعقود من الزمان فساد النخب السياسية، قد ذكر في وقت سابق أنه يأمل في بيع الطائرة مقابل 150 مليون دولار على الأقل، انخفاضا من سعر الشراء الأصلي البالغ 218 مليون دولار في عام 2012.

وبعد فترة وجيزة من تولي لوبيز أوبرادور منصبه في أواخر عام 2018، أعلن عن خطط لبيع الطائرة المطعمة بالرخام والمزينة بأختام حكومية رسمية على الجدران إلى جانب العديد من الشاشات المسطحة.

وقال الرئيس الذي يسافر على متن رحلات تجارية، إن عائدات البيع ستستخدم لبناء مستشفيين عموميين بسعة 80 سريرا في ولايتي جيريرو وواهاكا الجنوبيتين، وهما من أفقر المناطق في البلاد.

المصدر: "رويترز"