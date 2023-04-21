رئيس الأركان الأمريكي يعتزم إجراء محادثات مع البرهان

يعتزم رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي، إجراء محادثات هاتفية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقال متحدثة مكتب ميلي: "أنا مستعدة للتأكيد على أن هذا لم يحدث بعد، لكن هذه النية موجودة".

إقرأ المزيد

وأضافت أنها لا تستطيع تأكيد أو نفي نية ميلي إجراء محادثة مع ممثل الجانب المعارض، قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.

المصدر: نوفوستي