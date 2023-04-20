بعد النفي الأمريكي.. التلفزيون الإيراني ينشر مقاطع قصيرة للإنذار الذي وجه لغواصة "فلوريدا" النووية

نشر التلفزيون الإيراني مساء الخميس مقاطع فيديو قصيرة للإنذار الذي وجهته الغواصة الإيرانية "فاتح" للغواصة النووية الأمريكية "فلوريدا"، ردا على نفي واشنطن تلقيها التحذير.

وكان سلاح البحرية الأمريكية قد أفاد بأن مزاعم إيران بأنها أجبرت الغواصة "فلوريدا" على أن تطفو فوق سطح الماء في مضيق هرمز، عديمة الصحة لأنه لا توجد غواصات أمريكية في المنطقة على الإطلاق.

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وجاء في بيان صدر عن الأسطول الخامس الأمريكي: "البيان الإيراني كاذب تماما.. لم تمر غواصة أمريكية في الآونة الأخيرة عبر مضيق هرمز.. هذا البيان هو معلومات مضللة إيرانية أخرى تهدف لزعزعة الاستقرار المنطقة".

وشدد البيان على أن الأسطول الخامس يواصل العمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

في وقت سابق، ذكرت وكالة "تسنيم" نقلا عن نائب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، أن الغواصة الإيرانية "فاتح" أجبرت الغواصة النووية الأمريكية "فلوريدا" على أن تطفو في مضيق هرمز.

كما كتبت وسائل إعلام أمريكية أنه تقرر إرسال الغواصة " فلوريدا" إلى الشرق الأوسط، على خلفية التوترات المتصاعدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: RT + وسائل إعلام