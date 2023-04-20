مصرع ثلاثة أشخاص جراء عواصف قوية ضربت وسط الولايات المتحدة

تسببت العواصف الرعدية القوية مع أعاصير وتساقط للبرد، وسط الولايات المتحدة بمصرع ثلاثة أشخاص.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في إصدار تحذيرات من إعصار وعواصف رعدية شديدة، مساء الأربعاء في أوكلاهوما وكانساس وأيوا.

AP

وشهد وسط أوكلاهوما أعاصير تسببت في مصرع شخصين، وعدة إصابات في بلدة كولي ومصرع شخص ثالث في مقاطعة أخرى، وتضررت منازل ومباني أخرى بشكل بالغ.

AP

ونقلت هيئة الأرصاد عن مركز التنبؤ بالعواصف قوله: "إن موجة أخرى من العواصف التي قد تنتج أعاصير من المتوقع أن تضرب المنطقة مساء الخميس".

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المصدر: أ ب