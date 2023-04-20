رئيس تركمانستان يبحث افتتاح سفارة لبلاده في تل أبيب (فيديو)

كشف رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في عشق آباد أنه يبحث افتتاح سفارة لبلاده في إسرائيل.

ووصل وزير الخارجية كوهين إلى عاصمة تركمانستان وتحدث الجانبان عن التعاون في مجال حماية الحدود وإدارة المياه والتقنيات الزراعية. علما أن تركمانستان دولة تشترك في حدود طولها 1100 كيلومتر مع إيران وتعتبر ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل.

وقال الوزير كوهين: "تركمانستان قوّة طاقة في موقع استراتيجي في آسيا الوسطى. لقد التقيت للتو برئيس تركمانستان وتحدثنا عن تعزيز العلاقات بين البلدين. قال لي الرئيس إنه يفكر في إنشاء سفارة تركمانية في إسرائيل. إن افتتاح مثل هذه السفارة سيعزّز العلاقات بين البلدين ويشجّع التعاون بين الحكومتين وبين الاقتصادات في مجالات التكنولوجيا والزراعة والأمن الإقليمي".

هذا وقد بدأ الوزير كوهين زيارته إلى تركمانستان صباح يوم الخميس بلقاء الرئيس بيردي محمدوف.

كما بحث الجانبان في الاجتماع تعزيز العلاقات بين البلدين، والذي يصادف هذا العام مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتعاون في مجالات حماية الحدود، وتكنولوجيا المياه، والمياه والزراعة.

المصدر: RT