أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يمارس ازدواجية المعايير بتجاهله الانتهاكات التي تحدث في الغرب.

وقال غاتيلوف: "يؤسفني أن السيد تورك يواصل إظهار "المعايير المزدوجة" والتحيز السياسي بحق البلدان التي تعارض مجموعة محددة من الدول الغربية. وهذا يلقي مرة أخرى بظلال من الشك على حياد المفوض السامي ومكتبه".

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ولفت الدبلوماسي الانتباه إلى أن تورك، أعرب في رسالة إلى البعثة الروسية، عن قلقه بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة موسكو ضد فلاديمير كارا مورزا، دون إبلاغ أي من الأمريكيين أو البعثات الفرنسية حول قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا تورك في وقت سابق روسيا إلى إلغاء قرار المحكمة الروسية على الفور والإفراج عن فلاديمير كارا مورزا، المدان بالخيانة ونشر أخبار كاذبة حول الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي