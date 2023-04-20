الأمن الروسي يعتقل داعشيا خطط لهجوم إرهابي في روسيا (فيديو)

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة، مينيرالنيي فودي، جنوب غربي روسيا، خطط لهجوم إرهابي على مواقع مدنية.

وقال: "انضممت إلى تنظيم "داعش"، وبتوجيه من الأمير، كان علي أن أنفذ هجوما إرهابيا، عملية تفجير. بدأت شراء مكونات معينة لهذا الغرض وتم اعتقالي من قبل الأمن الروسي".

وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق من اليوم الخميس اعتقال داعشي في مدينة مينيرالني فودي، بينما كان يستعد لتنفيذ عملية إرهابية.

وخلال تفتيش مكان إقامته، تم ضبط معدات وأدوات لصناعة عبوة ناسفة، ووسائل اتصال سرية مع تنظيم "داعش" في الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي