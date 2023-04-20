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بالفيديو.. ملابس داخلية لمتحولين جنسيا تتساقط على رؤوس المشرعين في مجلس بفلوريدا

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بالفيديو.. ملابس داخلية لمتحولين جنسيا تتساقط على رؤوس المشرعين في مجلس بفلوريدا
الصورة ملتقطة من الفيديو
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ألقى نشطاء من مجتمع "الميم" ملابس داخلية على الجمهوريين في مجلس ولاية فلوريدا، بينما كان المشرعون يناقشون مشروع قانون مثير للجدل حول المتحولين جنسيا.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الملابس الداخلية تتساقط على المشرعين بل، وكتب عليها عبارات "ليس من شأنكم" و"اتركوا أعضائي التناسلية وشأنها".

ومشروع القانون الذي عرضه المشرعون في فلوريدا من شأنه أن يجرم الأطباء لتقديمهم رعاية تغيير الجنس للمتحولين جنسيا، مما يسمح للولاية بإبعاد الأطفال عن رعاية أهلهم الذين يدعمون الرعاية الصحية لأطفالهم المتحولين جنسيا.

وتتماشى هذه الخطوة مع الجهود الأخيرة التي بذلها المشرعون في الولايات التي يقودها الجمهوريون لتمرير تشريع يحد من حقوق المتحولين جنسيا.

وتعرض مشروع القانون لانتقادات شديدة من قبل نشطاء مجتمع "الميم" وديمقراطيي مجلس النواب في فلوريدا الذين حاولوا التخفيف من قسوة مشروع القانون بسلسلة من التعديلات التي تم رفضها.

المصدر: newsweek

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