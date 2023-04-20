بالفيديو.. ملابس داخلية لمتحولين جنسيا تتساقط على رؤوس المشرعين في مجلس بفلوريدا

ألقى نشطاء من مجتمع "الميم" ملابس داخلية على الجمهوريين في مجلس ولاية فلوريدا، بينما كان المشرعون يناقشون مشروع قانون مثير للجدل حول المتحولين جنسيا.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الملابس الداخلية تتساقط على المشرعين بل، وكتب عليها عبارات "ليس من شأنكم" و"اتركوا أعضائي التناسلية وشأنها".

Today, Floridians with @wvswfl protested Republicans’ creepy obsession with people’s genitals and dumped underwear on their heads as they debated several anti-trans bills. One fell directly on the bill sponsor @RachelPlakon’s head 😂 pic.twitter.com/2DWmwPYCIc — Thomas Kennedy (@tomaskenn) April 18, 2023

ومشروع القانون الذي عرضه المشرعون في فلوريدا من شأنه أن يجرم الأطباء لتقديمهم رعاية تغيير الجنس للمتحولين جنسيا، مما يسمح للولاية بإبعاد الأطفال عن رعاية أهلهم الذين يدعمون الرعاية الصحية لأطفالهم المتحولين جنسيا.

وتتماشى هذه الخطوة مع الجهود الأخيرة التي بذلها المشرعون في الولايات التي يقودها الجمهوريون لتمرير تشريع يحد من حقوق المتحولين جنسيا.

وتعرض مشروع القانون لانتقادات شديدة من قبل نشطاء مجتمع "الميم" وديمقراطيي مجلس النواب في فلوريدا الذين حاولوا التخفيف من قسوة مشروع القانون بسلسلة من التعديلات التي تم رفضها.

المصدر: newsweek