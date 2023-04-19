إسرائيل تفتح سفارة على بعد 20 كيلومترا فقط من الحدود الإيرانية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، إن وزير الخارجية إيلي كوهين، سيفتتح سفارة تل أبيب في عشق آباد عاصمة تركمانستان، على بعد 20 كيلومترا فقط من الحدود الإيرانية.

ويقوم وزير الخارجية الإسرائيلي بزيارة رسمية إلى تركمانستان مساء يوم الأربعاء، ليصبح أول وزير يزور الدولة الواقعة في آسيا الوسطى منذ ما يقرب من 3 عقود، حيث كان شيمون بيريز، وزير الخارجية آنذاك، آخر من يذهب إلى هناك في عام 1994.

إقرأ المزيد

وذكر موقع "i24 news" أن كوهين سيفتتح السفارة الإسرائيلية على بعد 20 كيلومترا فقط من الحدود الإيرانية، مما يجعلها أقرب سفارة إسرائيلية إلى الأراضي الإيرانية.

وكان لتل أبيب سفير في عشق أباد منذ أكثر من عقد، لكن المبعوث الإسرائيلي يعمل من الفنادق والمكاتب المؤقتة.

هذا، ومن المقرر أن يلتقي إيلي كوهين بالرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، ووزير الخارجية رشيد ميريدوف يوم الخميس، كما سيلتقي بوزير الزراعة التركماني وأعضاء الجالية اليهودية المحلية.

ويعتقد الخبراء أن قرب السفارة من الحدود الإيرانية التركمانية يمكن أن يوفر حلا استراتيجيا لهجوم إسرائيلي مستقبلي على البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

المصدر: "i24 news"