ماسك: التخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة "مسألة وقت"

يعتقد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن التخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة ما هو إلا "مسألة وقت فقط".

ورد ماسك في "تويتر" على منشور للبيت الأبيض، مفاده أن خطة الجمهوريين قد تكون التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة وقال: "بالنظر إلى الإنفاق الفيدرالي، إنها مسألة وقت، وليس ما إذا كنا نتخلف عن السداد".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن التخلف عن السداد المحتمل في الولايات المتحدة سيؤدي إلى فقدان الثقة في الدولار كعملة احتياطية.

وفي فبراير، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إنه إذا لم يرفع الكونغرس الأمريكي سقف الدين الوطني، فمن غير المرجح أن يكون المنظم قادرا على حماية اقتصاد البلاد من العواقب.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي إن الدين القومي الأمريكي أصبح قنبلة موقوتة ستنفجر بسبب عدم اتخاذ إجراءات مسؤولة.

وأضاف مكارثي، "التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ليس خيارا"، لكنه استبعد رفع سقف الديون دون تنازلات من الإدارة الأمريكية.

وفي أواخر مارس، رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء محادثات مع مكارثي بشأن سقف الدين الوطني ويطالب برفعه تلقائيا كما كان الحال دائما في الماضي. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الجمهوريين يهددون الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي