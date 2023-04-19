الولايات المتحدة تختبر صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي العابر للقارات

أعلنت قاعدة فاندنبرغ للقوات الفضائية، أن الجيش الأمريكي أجرى تجربة إطلاق صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي العابر للقارات يوم الأربعاء، لإثبات جاهزية القوات النووية الأمريكية.

ووفقا لبيان صحفي: "(الجيش) أجرى تجربة إطلاق عملية لصاروخ مينوتمان 3، بدون رأس حربي في 19 أبريل، لإظهار استعداد القوات النووية الأمريكية ولترسيخ الثقة في مدى موثوقية وفعالية الردع النووي للبلاد".

وتم اختيار الصواريخ بشكل عشوائي من الترسانات الموجودة في مونتانا، ونقلها إلى موقع الإطلاق في كاليفورنيا، وحلقت لمسافة 4.2 ألف ميل (6.76 ألف كيلومتر) فوق المحيط الهادئ.

و"مينوتمان 3"، هو "صاروخ أرض- جو الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ عام 2005، وهو موجود في نقاط إطلاق في ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في وايومنغ وداكوتا الشمالية ومونتانا".

المصدر: نوفوستي