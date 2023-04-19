سياسي روسي: قوات الناتو تواصل استفزاز روسيا في بحر البلطيق

قال السفير الروسي المتقاعد ألكسندر كرامارينكو، إن قوات حلف الناتو تستمر بتنفيذ الاستفزازات في منطقة بحر البلطيق على طول الحدود الروسية، قرب مقاطعة كالينينغراد.

وأوضح كرامارينكوم، لمجموعة "روسيا سيفودنيا"، أن الدول الأعضاء في حلف الناتو، تستمر بإرسال طائراتها الاستطلاعية تجاه الحدود الروسية في بحر البلطيق، وفوق القواعد الروسية وأسطول البلطيق".

وأشار السفير، إلى أن الأوضاع باتجاه كالينينغراد لا تزال متوترة، عقب اعتراض الدفاعات الجوية الروسية، لطائرات أوكرانية فوق المقاطعة".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، بأن المقاتلة الروسية Su-27 رافقت طائرة دورية P-3C Orion تابعة للبحرية الألمانية فوق بحر البلطيق، تقترب من حدود دولة الاتحاد الروسي.

وفي نهاية شهر مارس الماضي، منعت مقاتلة Su-35 انتهاك الحدود الروسية فوق بحر البلطيق من قبل قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز B-52.

المصدر: نوفوستي