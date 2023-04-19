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لأول مرة منذ 25 عاما.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يخاطب الكنيست

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لأول مرة منذ 25 عاما.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يخاطب الكنيست
AFP
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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي أنه سيلقي كلمة أمام جلسة للكنيست الإسرائيلي خلال زيارته المقبلة إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر.

مكارثي وهو جمهوري من كاليفورنيا، سيكون أول رئيس لمجلس النواب الأمريكي يلقي كلمة أمام الكنيست منذ 25 عاما. وفي عام 1998 كان نيوت جينجريتش أول وآخر من فعل ذلك.

ومن المقرر أن يصل مكارثي إلى جانب وفد من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) يتألف من 20 عضوا في الكونغرس، إلى إسرائيل في 30 أبريل كجزء من احتفالات إسرائيل بـ"عيد الاستقلال الخامس والسبعين".

وهذه الرحلة هي الأولى التي يقوم بها مكارثي إلى الخارج منذ توليه منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق من هذا العام.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "ستكون رحلتي الأولى إلى الخارج بصفتي رئيسا لمجلس النواب هي العودة إلى إسرائيل للاحتفال بمرور 75 عاما على قيام الدولة. إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا تقل أهمية عن أي وقت مضى، وأنا فخور بقبول دعوة (عضو الكنيست) أمير أوهانا بصفتي الرئيس الثاني لمجلس النواب في التاريخ لمخاطبة الكنيست".

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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